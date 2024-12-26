В Тартусе погибли 14 сотрудников МВД Сирии

В одном из районов под Тартусом сотрудники правоохранительных органов попали в засаду.

В результате 14 человек погибли, еще 10 получили ранения. Об этом в интервью агентству SANA сообщил министр внутренних дел страны Мухаммед Абдель Рахман.

По его словам, засаду устроили сторонники бывшего президента Сирии Башара Асада.

Глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа ранее заявил, что разрозненные вооруженные группировки в Сирии будут объединены в одну структуру, управлять которой будет Министерство обороны республики.

Ранее советник новоизбранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что присутствие Вооруженных сил США в Сирии является неоправданным шагом.