В Тбилиси заявилии о требовании Запада открыть второй фронт против РФ
Мэр Тбилиси Каладзе: Запад требовал от Грузии открыть второй фронт против РФ
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Мэр грузинского Тбилиси Каха Каладзе рассказал о том, что западные страны требовали открыть «второй фронт» по борьбе с Россией. Об этом пишет местный телеканал 1TV.
По словам Каладзе, были и тяжелые разговоры с премьер-министром в его кабинете, и с председателем партии – фактически, силовыми методами и через выкручивание рук Запад хотел добиться открытия второго фронта против России в стране.
Также мэр Тбилиси отметил, что пытались западные страны и оказывать прямое давление на решение грузинских властей о присоединении к санкциям против РФ. Но такое решение было бы губительно для будущего страны и ее экономики, отметил политик.
Ранее в ЕП решили признать действующего президента Грузии Кавелашвили нелегитимным.