Мэр грузинского Тбилиси Каха Каладзе рассказал о том, что западные страны требовали открыть «второй фронт» по борьбе с Россией. Об этом пишет местный телеканал 1TV.

По словам Каладзе, были и тяжелые разговоры с премьер-министром в его кабинете, и с председателем партии – фактически, силовыми методами и через выкручивание рук Запад хотел добиться открытия второго фронта против России в стране.

Также мэр Тбилиси отметил, что пытались западные страны и оказывать прямое давление на решение грузинских властей о присоединении к санкциям против РФ. Но такое решение было бы губительно для будущего страны и ее экономики, отметил политик.

Ранее в ЕП решили признать действующего президента Грузии Кавелашвили нелегитимным.