В Турции назвали условие проведения саммита России и Украины
Турецкий политик оценил возможность проведения саммита России и Украины
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В Турции может быть проведен саммит России и Украины, однако для этого нужно, чтобы обе страны проявили свою заинтересованность и объединили усилия, заявил РИА Новости заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Халил Коркмаз.
Он отметил, что у русского и украинского народов много общего.
«Думаю, вопрос надо ставить не о том, возможна ли эта встреча в Турции, а о том, как сделать так, чтобы она состоялась в Турции», — сказал Коркмаз.
До этого первый зампред Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексей Журавлев заявил, что Вашингтон решил провести «показательный воспитательный процесс» для Киева, не отправив главу Пентагона Пита Хегсета на проукраинский саммит в формате «Рамштайн».
Ранее россиянам дали пару дельных советов, как сэкономить на заграничных турах.