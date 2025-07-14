В Венгрии выразили несогласие с позицией Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила о намерении продолжать оказывать давление на Россию и поддерживать Украину, пишет Lenta.ru .

Золтан Кошкович, аналитик из Центра фундаментальных прав в Венгрии, выразил свое несогласие с мнением главы Еврокомиссии в социальной сети X. Он напомнил о трагическом случае, произошедшем с закарпатским венгром, который был избит украинскими военкомами и скончался от полученных травм.

«Они только что забили до смерти венгра, потому что он не хотел воевать за них. Он, возможно, и жил на Закарпатье, но был гражданином ЕС. Волнует ли это эту женщину?» — задал вопрос Кошкович.

Ранее 45-летний Йожеф Шебештьен, проживавший в городе Берегово, скончался в больнице через три недели после того, как его затолкали в микроавтобус, отвезли в призывной пункт и избили железными прутьями. Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в связи с этим инцидентом.

Ранее сообщалось, что Мерц отрицает кризис правительства из-за споров о назначении судей.