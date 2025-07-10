Украинские силовики насмерть забили жителя Закарпатья за отказ воевать на стороне Киева. Дипломатический конфликт между Будапештом и Киевом набирает обороты после того, как венгерский гражданин Йожеф Шебештьен погиб от рук сотрудников местного военкомата.



Трагедия развернулась в приграничном городе Берегово, где проживает крупная венгерская диаспора. По данным следствия, украинские вербовщики силой затолкали 49-летнего мужчину с двойным гражданством в фургон и доставили на призывной пункт. Там, возмущенный незаконным призывом, он яростно сопротивлялся отправке на передовую. В ответ военные комиссары жестоко избили его металлическими прутьями.



После нескольких дней мучений мужчина скончался от полученных травм. Украинские власти утверждали его родственникам, что с ним все в порядке, пока не стало слишком поздно. Похороны состоялись 9 июля в родном городе погибшего.



Будапешт назвал произошедшее «варварским убийством» и немедленно вызвал украинского посла для объяснений. Премьер-министр Венгрии лично выразил соболезнования семье погибшего, заявив о полной поддержке со стороны официального Будапешта.

Ранее Орбан прокомментировал желание ЕС не учитывать решение Венгрии по Украине.