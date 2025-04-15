В Венгрии назвали виновных в затягивании конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, урегулировать украинский конфликт было бы намного проще, если бы предыдущая администрация США и политики ЕС не предпринимали подрывных шагов, которые сильно осложнили мирный процесс. В частности, речь идет о том, что в Киев отправлялись огромные партии оружия.

Также Сийярто заявил о том, что Венгрия призывает политиков ЕС не подрывать попытки установления мира сейчас, а наоборот, поддерживать их. По его словам, важны не сроки окончания конфликта на Украине, а сам факт установления режима прекращения огня.

Напомним, ранее Виктор Орбан заявил о насильной мобилизации закарпатских венгров в ВСУ.