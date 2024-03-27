В Запорожье прозвучали взрывы

В подконтрольном ВСУ Запорожье прозвучали взрывы, сообщил телеканал «Общественное». В городе была объявлена воздушная тревога.

По данным источника, взрывы раздались примерно в 17:08 по московскому времени.

Ранее власти Украины сообщили о том, что в шести регионах страны звучит сигнал воздушной тревоги. Так, красными на онлайн-карте министерства цифровой информации Украины «горели» Харьковская, Полтавская, Днепропетровская, Сумская, Николаевская и Кировоградская области.

Ранее телеканал «Общественное» сообщил, что на юге Украины звучат взрывы. В частности, сообщалось о громких звуках на фоне сигнала воздушной тревоги в Николаеве.

ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины с целью снижения военного потенциала ВСУ. Атаки по таким объектам начались 10 октября 2022 года. За два дня до этого, 8 октября, киевский режим устроил теракт на Крымском мосту.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила на подлете к региону три вражеских беспилотника.