СМИ: на юге Украины звучат взрывы

Украинский телеканал «Общественное» в среду, 27 марта, сообщает о том, что на юге Украины в городе Николаев звучат взрывы.

Все это, как пишет местное СМИ, происходит уже на фоне ранее объявленной в регионе воздушной тревоги. На данный момент сообщается, что прогремело несколько взрывов, при этом, пока о пострадавших или каких-либо разрушениях информации нет.

Напомним, что сигнал тревоги звучит на Украине сразу в пяти регионах 27 марта, но официально пока это не было прокомментировано.

Напомним, ранее мы рассказали подробности обысков и задержания трех членов семейства Исломовых в Твери, которых подозревают в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Подробности читайте в нашем материале.