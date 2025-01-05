Ван дер Беллен назначит нового канцлера Австрии на следующей неделе

В Австрии, после того как Карл Нехаммер покинул пост канцлера, новый глава правительства приступит к своим обязанностям на следующей неделе, как сообщил в социальной сети X президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

4 января Карл Нехаммер, канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП), сообщил о своем окончательном решении уйти в отставку после того, как переговоры о формировании правящей коалиции по результатам парламентских выборов не увенчались успехом.

«На следующей неделе я назначу нового канцлера временного правительства», — отметил Ван дер Беллен в своем аккаунте.

Глава государства в Австрии отметил, что это позволит гарантировать эффективное руководство и непрерывную работу экономики страны. Временно исполняющий обязанности канцлера, по словам Ван дер Беллена, будет осуществлять свои обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.

Напомним, в сентябре прошлого года в Австрии прошли парламентские выборы, на которых большинство (29%) голосов набрала Австрийская партия свободы. Она известна тем, что не так критично настроена по отношению к Москве, выступает за отмену антироссийских санкций и считает, что официальной Вене пора сосредоточиться на собственных проблемах.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Карл Нехаммер признал проигрыш своей партии на выборах в парламент.