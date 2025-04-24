Вашингтон призвал Пекин заключить с США соглашение по пошлинам
Трамп призвал Китай заключить соглашение по пошлинам
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Китаю нужно заключить с США соглашение по пошлинам.
С данным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News, отметив, что Вашингтон настроен «оптимистично», если Пекин согласится.
Ранее Трамп заявил, что американская делегация во время переговоров с Китаем о взаимных таможенных тарифах не будет прибегать к жесткой риторике.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка пошлин составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля действуют повышенные ставки.
Ранее Рубио заявил, что США хотят предотвратить потенциальный конфликт с Китаем.