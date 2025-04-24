Вашингтон призвал Пекин заключить с США соглашение по пошлинам

Китаю нужно заключить с США соглашение по пошлинам.

С данным заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News, отметив, что Вашингтон настроен «оптимистично», если Пекин согласится.

Ранее Трамп заявил, что американская делегация во время переговоров с Китаем о взаимных таможенных тарифах не будет прибегать к жесткой риторике.

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении «взаимных» пошлин на импорт из других стран. Базовая ставка пошлин составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля действуют повышенные ставки.

Ранее Рубио заявил, что США хотят предотвратить потенциальный конфликт с Китаем.