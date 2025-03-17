Великобритания объявила о формировании крупной «коалиции желающих» для отправки войск на Украину
Стармер: сформирована значительная коалиция стран для военной поддержки Украины
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Официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера сообщил о готовности «значительного числа» стран направить свои военные контингенты на территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости.
Заявление последовало после онлайн-встречи лидеров «коалиции желающих», которую Стармер провел 15 марта.
В ходе виртуального саммита обсуждались вопросы поддержки Украины и предоставления гарантий безопасности. Согласно информации, которую приводит газета Guardian, представитель британского премьера подчеркнул масштаб планируемой операции.
«Это будет значительная сила со значительным числом стран, предоставляющих войска, а широкая группа внесет свой вклад иными способами», — сообщил представитель Стармера.
Великобритания активно продвигает идею создания международной коалиции для отправки военного контингента на Украину, несмотря на озвученные ранее предупреждения о возможных последствиях такого решения. Эксперты отмечают, что формирование подобной «коалиции желающих» может существенно изменить динамику конфликта и привести к его дальнейшей эскалации.
Вопрос о статусе планируемого контингента — будет ли он действовать как «миротворческая» миссия или как военный контингент стран НАТО, остается ключевым фактором, определяющим возможную реакцию России на такое развитие событий.
Ранее Риттер предупредил о последствиях размещения западных войск на Украине.