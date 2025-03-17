Официальный представитель британского премьер-министра Кира Стармера сообщил о готовности «значительного числа» стран направить свои военные контингенты на территорию Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Заявление последовало после онлайн-встречи лидеров «коалиции желающих», которую Стармер провел 15 марта.

В ходе виртуального саммита обсуждались вопросы поддержки Украины и предоставления гарантий безопасности. Согласно информации, которую приводит газета Guardian, представитель британского премьера подчеркнул масштаб планируемой операции.

«Это будет значительная сила со значительным числом стран, предоставляющих войска, а широкая группа внесет свой вклад иными способами», — сообщил представитель Стармера.

Великобритания активно продвигает идею создания международной коалиции для отправки военного контингента на Украину, несмотря на озвученные ранее предупреждения о возможных последствиях такого решения. Эксперты отмечают, что формирование подобной «коалиции желающих» может существенно изменить динамику конфликта и привести к его дальнейшей эскалации.

Вопрос о статусе планируемого контингента — будет ли он действовать как «миротворческая» миссия или как военный контингент стран НАТО, остается ключевым фактором, определяющим возможную реакцию России на такое развитие событий.

Ранее Риттер предупредил о последствиях размещения западных войск на Украине.