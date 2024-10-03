Великобритания возвращает Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос

Британия возвращает Маврикию суверенитет над архипелагом Чагос, в том числе и над островом Диего-Гарсия (где расположена британско-американская военная база), сообщает РИА Новости в четверг, 3 октября.

По данным издания, которое ссылается на сайт правительства Британии, это политическое решение зависело от окончания работы над договором и юридическими документами, необходимыми для достижения этого результата. Обе стороны обязались завершить все вопросы с документами уже в ближайшее время.

При этом, та самая военная база остается под юрисдикцией Великобритании еще на 99 лет, чтобы обеспечить ее полноценное функционирование. Маврикию же можно будет реализовать программу переселения на все острова, кроме того, где размещен военный объект.

Напомним, что ранее в аэропорту Варшавы произошел инцидент с чемоданом.