В варшавском аэропорту взорвался чемодан

В аэропорту имени Шопена в Варшаве взорвался чемодан. О ЧП стало известно днем в четверг, 3 октября, пишет РИА Новости.

Издание ссылается на представителя воздушной гавани Анну Дермонт-Шиманяк, которая заявила, что в результате происшествия никто не пострадал. Взрыв произошел из-за закрытого контейнера в багаже – в контейнере произошла разгерметизация. По данным RMF FM, внутри контейнера находились некие биоматериалы и сухой лед.

По словам Дермонт-Шиманяк, пассажир, чей багаж так «пострадал», вылетал в Вену. При этом, для осуществления стандартных процедур проверки после ЧП пришлось временно приостановить оформление пассажиров и на другие рейсы.

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