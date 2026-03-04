Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил необъявленный визит в Москву, чтобы лично встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Главная цель миссии — добиться «железобетонных» гарантий сохранения цен и объемов поставок российских углеводородов в условиях глобального энергетического шторма. Будапешт пытается зафиксировать выгодные условия, пока мировой рынок лихорадит из-за блокировки ключевых транспортных артерий.

Киев продолжает блокировать прокачку нефти по южной ветке трубопровода «Дружба», ссылаясь на технические повреждения и соображения безопасности, а перекрытие Ормузского пролива Ираном сделало невозможным импорт СПГ и нефти из стран Персидского залива, что взвинтило мировые цены.

Для Венгрии, чья экономика критически зависит от российского сырья, это вопрос выживания. Однако эксперты отмечают, что даже при получении политических гарантий от Кремля, физическая доставка ресурсов остается под вопросом из-за позиции стран-транзитеров.

Ранее со склада была похищена гигантская партия снюса собственного бренда Карлсона.