Родственники украинских военнослужащих вновь вышли на улицы Киева. Они требуют от властей немедленно организовать эвакуацию тел погибших солдат и наконец прояснить судьбу тех, кто числится пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

В центре Киева снова собрались люди с фотографиями военнослужащих. Участники акции, в основном матери и жены бойцов, держали в руках баннеры с символикой различных подразделений, включая 95-ю десантную бригаду. Особое внимание привлекал масштабный плакат с лицами пропавших без вести солдат 157-й механизированной бригады.

Протестующие напрямую обращаются к украинскому командованию, настаивая на организации операции по возвращению тел погибших с позиций. Они заявляют, что власти игнорируют их право на достойное погребение близких.

Ранее сообщалось о том, что офицер ВСУ приказал сложить оружие своим солдатам после прочтения листовки.