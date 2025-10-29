«Верните нам детей». Родственники украинских военных вышли на протест в Киеве: почему власти игнорируют их требования?
Родственники украинских военных потребовали эвакуации тел в Киеве
Родственники украинских военнослужащих вновь вышли на улицы Киева. Они требуют от властей немедленно организовать эвакуацию тел погибших солдат и наконец прояснить судьбу тех, кто числится пропавшим без вести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
В центре Киева снова собрались люди с фотографиями военнослужащих. Участники акции, в основном матери и жены бойцов, держали в руках баннеры с символикой различных подразделений, включая 95-ю десантную бригаду. Особое внимание привлекал масштабный плакат с лицами пропавших без вести солдат 157-й механизированной бригады.
Протестующие напрямую обращаются к украинскому командованию, настаивая на организации операции по возвращению тел погибших с позиций. Они заявляют, что власти игнорируют их право на достойное погребение близких.
Ранее сообщалось о том, что офицер ВСУ приказал сложить оружие своим солдатам после прочтения листовки.