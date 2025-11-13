«Вернулся к тем, кто травил»: Саакашвили просит Зеленского признать его военнопленным

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, переведенный из клиники обратно в тюрьму, обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой признать его гражданским пленным. Он заявил, что возвращается под надзор персонала, который, по его словам, организовал отравление. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-президент Грузии, имеющий украинское гражданство, опубликовал официальное обращение к Владимиру Зеленскому с просьбой включить его в список гражданских пленных.

В своем обращении Саакашвили подчеркнул статус гражданина Украины и напомнил о работе в Национальном совете реформ под руководством Зеленского. Он заявил о своем незаконном удержании. Особую тревогу у него вызывает возвращение под надзор тюремного персонала, который, по его утверждению, организовал его отравление в марте 2022 года.

Специальная пенитенциарная служба Грузии объяснила перевод удовлетворительным состоянием здоровья экс-президента. До этого с мая 2022 года он находился в клинике в Тбилиси из-за резкого ухудшения самочувствия. Саакашвили был задержан в Грузии в октябре 2021 года после тайного возвращения на родину и осужден по нескольким уголовным делам.

