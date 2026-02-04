Ханой ведет двойную игру в отношениях с Вашингтоном. Несмотря на публичные заявления о дружбе и сотрудничестве, вьетнамское командование продолжает рассматривать Америку как потенциального агрессора. Об этом стало известно после того, как правозащитная группа Project88 получила доступ к внутренним директивам Министерства обороны Вьетнама.

Согласно полученным данным, еще в августе 2024 года в Ханое утвердили документ под названием «План на второе вторжение со стороны США». Примечателен тот факт, что стратегия обороны появилась менее чем через год после исторического подписания договора о всестороннем стратегическом партнерстве между странами в 2023 году.

Вьетнамские стратеги опасаются, что истинная цель Вашингтона — не торговля, а смена политического режима и устранение от власти Коммунистической партии. В документах указано, что американцы могут задействовать как методы нетрадиционной войны, так и решиться на полномасштабную интервенцию. Генералы полагают, что Пентагон попытается использовать географическую уязвимость страны, высадив десант на протяженной береговой линии.

Авторы документа отмечают, что сейчас риск прямого столкновения невелик. Однако военные настаивают на бдительности, указывая на воинственный характер американской внешней политики. Главная задача армии, по мнению стратегов — не дать США и их союзникам создать формальный повод для начала боевых действий.

Ранее аналитик связал «файлы Эпштейна» с риском вторжения США в Канаду.