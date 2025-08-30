Видео с Трампом, распространившееся в СМИ на фоне слухов о его смерти, оказалось старым

Попытка опровергнуть слухи о смерти президента США Дональда Трампа с помощью видео у гольф-клуба оказалась неудачной. Видео, накануне распространившееся в СМИ и соцсетях, было опубликовано 29 июня 2025 года в TikTok. В этом убедился корреспондент издания «Подмосковье сегодня».

Накануне любители конспирологических теорий всерьез заговорили о смерти американского лидера, поскольку он уже неделю не появляется в публичном пространстве и не проявляет активность в своей соцсети Truth Social.

Кроме того, интернет-пользователи обратили внимание на пятна, образовавшиеся на руке Трампа, и отметили, что подобные синяки появились на руке королевы Великобритании Елизаветы II.

На фоне слухов о смерти Трампа администрация Белого дома сделала заявление о том, что глава государства чувствует себя хорошо и планирует сыграть в субботу, 30 августа, в гольф. После этого в СМИ появились старые кадры с президентом в кепке.

