Вице-премьер Испании Диас покинет соцсеть Х из-за жеста Маска на инаугурации Трампа

Второй вице-премьер и министр занятости Испании Йоланда Диас объявила о своем решении покинуть социальную сеть X. О нем она сообщила в своем аккаунте.

Причиной такого шага стало поведение Илона Маска, который, по словам Диас, на инаугурации Дональда Трампа показал жест, напоминающий нацистское приветствие.

«Этот шокирующий образ привел меня к принятию решения, которое я рассматривала несколько месяцев... Я приняла решение перестать использовать этот аккаунт», — написала Диас.

Она подчеркнула, что социальная сеть X в последнее время превратилась в «пропагандистскую машину», а сам Маск использовал ее в своих политических целях.

Инаугурация Трампа состоялась вечером 20 января. Он официальном стал 47-м президентом США и вторым — от Республиканской партии.

Соцсеть Х ранее носила название Twitter. Она была переименована после покупки Маском. Платформа представляет собой соцсеть, занимающую пятое место в мире по популярности. Ежемесячно ее посещают 550 млн пользователей.

25 апреля 2022 года совет директоров Twitter Inc. одобрил предложение Маска о покупке компании за $44 млрд. 27 октября 2022 года сделка была успешно завершена.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Дональд Трамп случайно оговорился, назвав Испанию членом БРИКС, во время общения с журналистами в Овальном кабинете в Белом доме.