Подача газа для стран Европы через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», которая находится в Курской области, вернулась к максимальным показателям. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя компании «Газпром».

Уточняется, что ранее подача ресурса была приостановлена из-за Украины. Сейчас транзит повышен до объема 42,4 миллиона кубических метров в сутки. Вместе с тем украинская сторона не подтвердила подачу газа с ГИС «Сохрановка».

Как отметил представитель компании, объем прокачки составил в среднем в августе более 40 миллионов кубических метров.

Накануне официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в связи с обстановкой в Курской области в районе города Суджа цены на природный и сжиженный газ заметно выросли. Он задался вопросом, кому такой исход выгоден.

Утром 6 августа боевики ВСУ незаконно вторглись на территорию РФ, прикрываясь массированными обстрелами Суджанского района Курской области. Как отмечали некоторые СМИ, украинским военным удалось занять населенный пункт, в котором располагается ГИС «Суджа». Именно эта станция является единственным маршрутом, через которой газ из России поступает в страны Европы.

В мае 2022 года транзит газа через Украину был сокращен в связи с прекращением функционирования станции «Сохрановка». Как отмечал «Оператор ГТС Украины», компания не может контролировать компрессорную станцию «Новопсков» в Луганской народной республике (ЛНР), через которую также осуществлялась подача ресурса.

Ранее вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил, что Европе не хватит газа без поставок из России.