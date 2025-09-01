Владимир Путин прибыл в Пекин: дорога из Тяньцзина заняла более часа

Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин. После прибытия в китайский город Тяньцзин дорога до столицы заняла у кортежа более часа. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Владимира Путина приземлился в городе Тяньцзин, откуда президентский кортеж направился в Пекин. Поездка по высокоскоростному шоссе заняла около часа десяти минут. Конечной точкой маршрута стала государственная резиденция Дяоюйтай, где традиционно размещаются высокие гости китайского руководства.

Впереди у российского лидера насыщенная программа. Основные события запланированы на 2 сентября. В планах — полноформатные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также трехсторонняя встреча с участием монгольского руководства. Визит проходит в рамках углубления стратегического партнерства между Москвой и Пекином на фоне меняющейся международной обстановки. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая экономическое сотрудничество и вопросы безопасности.

Ранее сообщалось о том, что визит Путина в Китай называют стратегической ошибкой Запада.