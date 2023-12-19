Владимир Зеленский ответил на вопрос о завершении конфликта с Россией

Украинский президент не уверен, что противостояние с РФ кончится в 2024 году, как это прогнозировали некоторые политологи.

Во время собственной пресс-конференции Зеленский порассуждал о возможных сроках окончания боестолкновений с Россией. Он ответил, что считает вероятность завершения конфликта со страной-соседкой очень низкой.

«Я думаю, что никто не знает ответа на вопрос, когда закончится конфликт. Даже те уважаемые люди, командиры, наши или западные», — заключил президент Украины в трансляции на ICTV.

Зеленский напомнил, что любые прогнозы экспертов, военкоров и политологов — всего лишь предположения, но не точные сведения. При этом сейчас вырабатывается единая позиция Украины и 50 стран по «формуле мира». Зеленский обещал, что ее передадут РФ.

Ранее президент Украины ответил, собирается ли призывать на военную службу 500 тысяч украинцев, как этого хочет Генштаб ВСУ и Валерий Залужный. Также он рассказал, почему провалилось контрнаступление.