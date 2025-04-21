Власти Грузии решили ужесточить законодательство для иностранцев

В Грузии захотели изменить правила выдачи иностранцев, которые на родине обвиняются в совершении каких-либо преступлений. Это может заметно снизить число иностранных оппозиционеров, которые скрываются на грузинской территории. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В Грузии действуют довольно либеральные правила о предоставлении гражданам других стран политического убежища. Этим пользуются различные оппозиционеры, особенно из России. Правящая политическая партия «Грузинская мечта» захотела ввести целый пакет поправок в законы. Среди них есть вариант, по которому в качестве уголовного либо административного наказания иностранец сможет быть выдворен из страны. Также появилось предложение ввести запрет на въезд в республику.

«Усиления борьбы с нелегальной миграцией» и «совершенствование правил предоставления международной защиты» — такова задекларированная цель изменения законов. Также планируется заметно повысить штрафы для тех иностранцев, которые нарушают режим пребывания в стране. Отмечается, что новые поправки могут заметно улучшить отношения Тбилиси с государствами-соседями: РФ, Ираном, Турцией и Азербайджаном.

Ранее сообщалось, что в грузинской энергосистеме произошла авария. Из-за этого была прекращена подача электроэнергии по всей территории Абхазии. Также свет пропал примерно у 90% потребителей, проживающих в Грузии.