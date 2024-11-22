Власти Испании начали разработку руководства для граждан на случай войны

Испания начала разработку первого в истории страны специального национального плана гражданской обороны, предназначенного для защиты населения в условиях потенциальных военных угроз.

Как сообщает газета 20minutos, этот документ станет частью масштабной программы, реализуемой в рамках второй Национальной стратегии гражданской обороны, рассчитанной на пять лет. Инициатива была одобрена Советом национальной безопасности 15 октября 2024 года, а её официальное опубликование ожидается в ближайшее время.

Целью нового плана является якобы подготовка населения к возможным сценариям военного конфликта. Документ будет содержать рекомендации и пошаговые инструкции для граждан о том, как действовать в условиях кризисных ситуаций. При его создании учтены примеры европейских стран, таких как Финляндия, Норвегия и Швеция, которые уже внедрили подобные инициативы. В частности, в этих странах также проводятся информационные кампании, направленные на повышение осведомленности граждан о действиях при возникновении угрозы.

Проект плана разрабатывается сотрудниками национального управления гражданской обороны совместно с министерством обороны Испании. Основная структура документа будет базироваться на существующих руководствах, которые применяются в Испании для противодействия природным катастрофам, таким как лесные пожары, извержения вулканов и наводнения.

Представители властей подчеркивают, что создание такого плана соответствует текущей ситуации в мире, требующей повышенной готовности к различным угрозам, включая военные конфликты.

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