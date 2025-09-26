Власти Рио-де-Жанейро вводят премии полиции за убийства преступников

Парламент Рио-де-Жанейро утвердил закон, вводящий денежные премии для полицейских за убийство преступников во время операций. Инициатива уже вызвала резкую критику со стороны правозащитников, предрекающих всплеск полицейского насилия. Об этом сообщает La Nacion.

Законопроект, который в течение 15 дней должен подписать губернатор Клаудио Кастро, предусматривает дополнительные выплаты сотрудникам в размере от 10 до 150% от оклада. Премии будут начисляться за конфискацию крупнокалиберного оружия или за операции, заканчивающиеся летальным исходом для подозреваемых. Эта мера стала частью масштабной реформы гражданской полиции, отвечающей за расследования.

Противники инициативы заявляют, что она легализует внесудебные расправы и поощряет чрезмерное применение силы. Федеральный депутат Энрике Виейра назвал закон стимулированием насилия, превращающим смерть в инструмент государственной политики. Адвокат Джефф Амадеус предупредил о риске массовых убийств, мотивированных финансовой выгодой.

Историческая параллель усиливает опасения — аналогичная программа под названием «Бонус Дикого Запада» действовала в 1990-х годах и была отменена из-за резкого роста числа жертв со стороны правоохранителей. Решение властей Рио свидетельствует о ужесточении подхода к борьбе с преступностью в одном из самых опасных городов мира, где военные патрулируют фавелы, а перестрелки стали обыденностью.

