Во Франции разрешили эвтаназию

Парламент Франции большинством голосов одобрил два законопроекта, связанных с легализацией эвтаназии и расширением паллиативной помощи, пишет издание Ouest France.

Отмечается, что за принятие этих законопроектов проголосовали 305 депутатов. Против высказались 199 членов парламента. Теперь документы направлены на рассмотрение в Сенат.

Как пишет издание, эта инициатива вызвала разногласия и критику среди французского общества. Так, оппозиционер от Республиканской партии Филипп Жувен выразил опасения, что закон может негативно повлиять на уязвимые группы населения, особенно на людей, страдающих от депрессии, не всегда способных делать осознанный выбор.

Он подчеркнул, что принятие таких законопроектов требует особой ответственности и тщательного регулирования.

Международный опыт показывает, что Франция не первая страна, где одобрены подобные законы. В Бельгии, Нидерландах и Канаде эвтаназия легализована уже давно. С апреля 2023 года в Нидерландах эта процедура доступна даже для детей до 12 лет при наличии тяжелых заболеваний.

В России эвтаназия запрещена. Согласно российскому законодательству, умышленное прекращение жизни по запросу пациента, даже если его состояние тяжелое, считается преступлением.

Ранее телеканал BFM TV сообщил, что Франции грозят сразу две эпидемии лихорадок.