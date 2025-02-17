В отношениях между США и ЕС наметился исторический разрыв. Именно так пишет издание Monde перед встречей ряда европейских лидеров в Париже по факту украинского конфликта. Этот разрыв, уверены журналисты, требует только больше инвестиций в оборону Евросоюза, в тои числе и использование замороженных активов РФ.

Издание уточняет, что между США и Европой буквально прошел шторм, который нанес серьезный ущерб Старому континенту еще до битвы за таможенные пошлины. Фактически, весь Евросоюз сейчас оказался в ловушке безопасности в плане безопасности от своего же союзника, который ведет себя не как друг, уточняют журналисты.

Также в ЕС признают и недостаточность ресурсов, которые выделяются на оборону, и на это потребуются замороженные активы России, из которых пока используются лишь проценты для финансирования Украины.

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