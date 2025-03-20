Разведка ВСУ не смогла вовремя обнаружить российские штурмовые группы во время проведения операции «Поток» («Труба»). Таким мнением в интервью журналисту Алексею Пивоварову* на YouTube поделился военный эксперт Валерий Ширяев.

Он рассказал, что разведывательные дроны ВСУ на протяжении всего времени летали над газовой трубой, не замечая перемещения российских войск, которые использовали тактику скрытного захода.

«Командиры, которые планировали, заложились на единственный фактор — тотальная секретность. 500 метров прокопали вход под землей (...). Только чтоб к трубе подойти», — отметил Ширяев.

Он подчеркнул, что, несмотря на активное использование украинских дронов в этом районе, штурмовики подходили с противоположной стороны, что обеспечивало надежную секретность. В результате этого российские войска смогли успешно провести свою операцию.

Эксперт также высказался о заявлениях западных журналистов, которые уверяют, что украинские солдаты якобы знали о проведении такой операции, отметив, что эта информация «не стоит выеденного яйца». По мнению Ширяева, все это уже не имеет значения, поскольку российским силам удалось соблюсти полную секретность.

14 марта Министерство обороны РФ сообщило о полном возвращении Суджи под контроль российских войск. Операция «Поток» стала примером удачной тактики скрытого подхода к тылу украинских войск.

Как ранее отметила главный редактор RT Маргарита Симоньян, операция «Поток» войдет в историю и кино.

*Министерством юстиции РФ признан иностранным агентом.