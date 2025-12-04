«Военный психоз стал обычным делом»: в МИД рассказали к чему ведет тотальная подготовка Запада к конфликту с Россией

Подготовку к гипотетическому конфликту с Россией на Западе стали воспринимать как привычный фон жизни. Такое заявление на полях заседания ОБСЕ сделал замглавы российского МИД Александр Грушко. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что в западных странах формируется тревожный общественный консенсус. По его словам, масштабная подготовка к возможному противостоянию с РФ там больше не считается чрезвычайной мерой. Милитаристская риторика и наращивание военных бюджетов интегрируются в повседневную жизнь как нечто само собой разумеющееся.

Этот комментарий прозвучал в Северной Македонии на Совете министров иностранных дел ОБСЕ. Дипломат подчеркнул, что такая ситуация дестабилизирует международную обстановку. Подход, при котором гипотетическая война рассматривается как допустимая нормальность, по мнению Москвы, снижает порог применения силы и сводит на нет дипломатические усилия.

Ранее НАТО официально упразднил Совет по сотрудничеству с Россией.