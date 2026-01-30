Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российские депутаты настаивают на применении «оружия возмездия» для достижения всех целей специальной военной операции на Украине. Об этом он написал в своем канале на платформе Мах.

По словам Володина, парламентарии требуют задействовать более мощные виды вооружений. Он также отметил, что единственный выход для президента Украины Владимира Зеленского — это следовать договоренностям, достигнутым между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом во время их встречи на Аляске. О конкретном содержании этих договоренностей не сообщается.

Ранее сообщалось о том, что Госдума готовит дополнительные ограничения для осужденных за рубежом противников государства.