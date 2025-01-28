Песков заявил, что спецслужбы России принимают все меры для безопасности Путина

Российские спецслужбы принимают все необходимые меры для защиты лиц, находящихся под госохраной, в том числе президента РФ Владимира Путина. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова журналиста Такера Карлсона о том, что администрация США якобы замышляла покушение на российского лидера, передает ТАСС.

Такер Карлсон сообщал, что идеи о покушении на Путина исходили от команды бывшего президента США Джо Байдена, и назвал эти планы абсурдными.

Он добавил, что Вашингтон стремился к опасной конфронтации с Москвой, в частности, что экс-госсекретарь Энтони Блинкен якобы настраивал на ускорение военного противостояния между США и Россией.

Песков также сообщил, что Путин 28 января проведет важное совещание, посвященное развитию беспилотных технологий. Он упомянул, что в расписании президента есть и обсуждение вопросов автопроизводства. Пресс-секретарь добавил, что у Путина запланированы и другие мероприятия, подробности будут раскрыты позже.

Ранее сообщалось, что сын Такера Карлсона станет членом команды вице-президента США Вэнса.