В сирийском городе Кардаха, родном для семьи Асада, неизвестные сожгли мавзолей, где похоронены бывший президент Хафез Асад, его сын Басиль и супруга Аниса Махлюф.

По информации издания Annahar, группа вооруженных людей, скрывших лица под масками, проникла в мавзолей и подожгла его. Видеозаписи, распространенные в социальных сетях, показывают охваченные огнем надгробия и вооруженных людей, находящихся внутри здания, которые всячески ликуют.

Хафез Асад, занимавший пост президента Сирии с 1971 по 2000 год, был ключевой фигурой в современной истории страны. После его смерти власть перешла к его сыну Башару Асаду, который остается президентом по сей день.

Сожжение мавзолея в Кардахе стало символическим актом, воспринимаемым как удар по наследию семьи Асада. Этот инцидент произошел на фоне падения режима Асада и становление власти вооруженной оппозиции в результате многолетнего военного и идеологического конфликта в стране.

Местные источники не исключают, что поджог мог быть спланированной акцией, направленной на подрыв символического значения мавзолея для семьи Асада и её сторонников. Власти Сирии пока не комментируют произошедшее, а личности участников нападения остаются неизвестными.

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