Вова ездил в США без шапки: Зеленский заболел после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заболел после возвращения из Соединенных Штатов, где провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает украинское СМИ.

Украинский лидер дал понять, что плохо себя чувствует во время общения с журналистами во вторник. При ответе на один из вопросов ему пришлось прерваться из-за кашля. Зеленский пояснил, что немного простудился.

Это произошло после его рабочего визита в США. Встреча двух президентов состоялась 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам личных переговоров они также провели совместный телефонный разговор с руководителями ряда европейских государств.

Отмечается, что накануне встречи с украинским коллегой Дональд Трамп провел отдельную беседу по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер тогда охарактеризовал этот диалог как хороший и очень продуктивный.

Ранее Зеленский заявил, что покинет пост президента Украины только после завершения конфликта.