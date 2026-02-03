«Возможен обмен репликами»: Франция готовится к диалогу с Путиным

Французский президент Эмманюэль Макрон готовится к разговору с Путиным. В Кремле заявляли, что конкретных планов по организации такого контакта пока нет. Об этом пишет TF1.

Макрон в эфире телеканала TF1 заявил о подготовке к «возможному обмену репликами». Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва всегда поддерживала развитие диалога, а инициатива по разрыву контактов в прошлом исходила не от России. Потенциальный диалог рассматривается в Париже как необходимый прямой канал связи, позволяющий европейским странам, помогающим Украине, отстаивать собственные интересы без посредников. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объяснял, что такой подход помогает не перекладывать ответственность на других игроков.

Ранее Франция освободила задержанный танкер Grinch из-за отсутствия оснований.