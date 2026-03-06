Возвращение из плена: трое жителей Курской области доставлены в Россию после удержания на Украине

В Россию удалось вернуть троих жителей Курской области, которые ранее удерживались в качестве заложников на украинской территории. Об этом сообщает РИА Новости.

Об успешном завершении процесса репатриации сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, работа по поиску и освобождению гражданских лиц, оказавшихся в зоне конфликта, продолжается в тесном взаимодействии с профильными ведомствами. Несмотря на успешное возвращение части группы, на территории Украины все еще остаются семь жителей приграничного региона.

Москалькова уточнила, что судьба этих людей известна: трое граждан в настоящий момент находятся в пунктах временного размещения, а еще четверо проживают в семьях своих родственников. Омбудсмен подчеркнула, что российская сторона располагает актуальными данными о местонахождении и условиях пребывания оставшихся соотечественников.

Ситуация с удержанием мирных жителей остается на особом контроле аппарата уполномоченного. Ранее неоднократно фиксировались случаи вынужденного перемещения курян за пределы государственной границы в ходе эскалации боевых действий. Власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их скорейшего возвращения в родные населенные пункты, однако переговорный процесс осложняется текущей оперативной обстановкой.

