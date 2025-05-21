Врач предрек Байдену максимум полтора года жизни
Экс-врач Белого дома сообщил, что Байдену осталось жить максимум полтора года
Фото: [www.flickr.com]
Экс-президент США, по мнению бывшего врача Белого дома, может прожить не более полутора лет.
Слухи о проблемах со здоровьем Джо Байдена усилились после резонансного заявления бывшего врача Белого дома Ронни Джексона. Он сообщил, что на фоне предположений о тяжелом онкологическом заболевании срок жизни экс-президента может составить всего от года до полутора.
Джексон подчеркнул, что сам не является узким специалистом, но после разговоров с несколькими урологами пришел к выводу: ситуация у Байдена может быть гораздо серьезнее, чем сообщается официально. По его словам, речь идет о заболевании с агрессивным течением.
Такое заявление подлило масла в огонь: еще в феврале медосмотр признал Байдена «здоровым и способным выполнять обязанности». Но теперь в Штатах звучат новые обвинения в том, что реальные данные о его состоянии могли скрываться.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Байден ждал, что Трамп попадет в тюрьму, сообщили журналисты.