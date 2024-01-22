Вражеский беспилотник мог атаковать аэродром под Смоленском

Один из трех сбитых над Смоленской областью украинских беспилотников направлялся в сторону аэродрома Смоленск-Северный, сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Именно в районе указанного аэродрома произошла авиакатастрофа в 2010 году, которая унесла жизнь на тот момент президента Польши Леха Качиньского.

В воскресенье, 21 января, Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Смоленской областью три вражеских дрона.

«Один из БПЛА пытался атаковать аэродром Смоленск-Северный, но был сбит», — сообщил собеседник агентства.

Украинские военные регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Часто под удар попадают приграничные регионы страны — Белгородская, Курская и Брянская области. В них, а также в Крыму и Севастополе, установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что Польша не будет подавать иск против РФ в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010-м году.

Также мы сообщали, что в горах Афганистана потерпел крушение пассажирский чартерный рейс.