Врио главы Подольска назначен Роман Рязанцев

В ведомстве уточнили, что решение о возложении временного исполнения полномочий главы Подольска на заместителя руководителя администрации было принято сегодня Советом депутатов городского округа в связи со смертью главы муниципалитета Дмитрия Жарикова.

Глава Подольска Дмитрий Жариков скоропостижно скончался в возрасте сорока семи лет. О причинах смерти пока не сообщается. По неофициальной информации, у него оторвался тромб.

Соболезнования в связи со смертью главы Подольска выразил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что Дмитрий Жариков был ответственным и имел чуткое сердце.