Все уголовные дела против Трампа прекращены: президент больше не является фигурантом судебных разбирательств

Суд в штате Джорджия закрыл уголовное дело против Дональда Трампа и его команды, связанное с попытками оспорить итоги выборов 2020 года. Это было последнее из четырех уголовных дел против президента США. Об этом сообщает ТАСС.

Суд округа Фултон в Джорджии полностью прекратил уголовное преследование Дональда Трампа и его сторонников. Дело касалось попыток оспаривания результатов президентских выборов 2020 года в этом штате. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении делопроизводства по всем обвинениям, включая подлог и нарушение закона о преступных организациях RICO.

Таким образом, в Соединенных Штатах против Трампа больше не ведется уголовных судебных разбирательств. Все четыре дела, возбужденные в период президентства Джо Байдена, были прекращены. Помимо дела в Джорджии, прекращены дела о хранении секретных документов во Флориде, о попытке сохранить власть после выборов 2020 года в Вашингтоне, а также о финансовых махинациях в Нью-Йорке. По нью-йоркскому делу Трамп был признан виновным, но приговорен к безусловному освобождению, став первым президентом США с уголовной судимостью.

