Встреча Путина с посланником США завершилась: какие итоги подвели в Кремле

Владимир Путин и спецпосланник США Стивен Уиткофф завершили переговоры в Кремле. Стороны обсудили украинский кризис и возможное сотрудничество, а также обменялись «ключевыми сигналами». Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом прошла в Кремле. Основной темой переговоров стал украинский кризис, а также возможное развитие стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном.

Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, стороны обменялись важными «сигналами». Путин передал американской стороне свою позицию по Украине, а через Уиткоффа получил ответные сообщения от Дональда Трампа.

По словам Ушакова, переговоры прошли конструктивно, но подробности пока не разглашаются. Президент России уже обладает всей информацией, тогда как Трампу еще предстоит ознакомиться с итогами встречи. Ожидается, что после доклада спецпосланника станут известны новые детали.

Ранее сообщалось о том, что малайзийский монарх встретится с Путиным в Кремле.