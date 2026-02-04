Вступать в брак детям разрешат на Украине при радикальном снижении возрастного ценза для создания семьи

Депутаты Верховной рады инициировали пересмотр норм семейного права, предложив снизить минимальную планку для создания семьи. Законопроект допускает регистрацию брака уже в 14 лет, если для этого есть веские причины — беременность или появление ребенка. Сейчас официальные союзы на Украине разрешены только совершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС.

В украинском парламенте началось рассмотрение поправок в Гражданский кодекс, которые могут существенно изменить правила создания семьи. Группа законодателей во главе со спикером Русланом Стефанчуком предлагает дополнить право на брак пунктом о возможности регистрации отношений подростками с 14 лет. Такое решение будет приниматься только в качестве исключения при подтвержденном ожидании ребенка или факте его рождения.

Авторы инициативы планируют сохранить и действующую схему, при которой лица, достигшие 16 лет, могут получить разрешение на брак через судебные органы. По действующим правилам возраст согласия и вступления в семейный союз для мужчин и женщин составляет 18 лет.

Новый документ уже прошел регистрацию на официальном портале Рады. Если изменения утвердят, Украина получит одну из самых низких границ брачного возраста в Европе для специальных обстоятельств. Предложение спикера парламента подчеркивает намерение законодательно закрепить социальные гарантии для несовершеннолетних родителей, упростив для них процедуру легализации отношений.



