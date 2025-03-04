В ВСУ начался процесс укрупнения бригад из-за невосполнимых потерь среди личного состава. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что режим Владимира Зеленского продолжает скрывать информацию о реальных потерях на фронте, из-за чего ВСУ испытывают серьезные трудности на поле боя.

«Репрессивная машина режима Зеленского не поспевает поставлять на фронт новых солдат, а тех, кто прибывает, сразу бросают в мясные штурмы с очень маленьким шансом выжить», — отметил Рогов.

Политик привел в пример реформирование 126-й отдельной бригады территориальной обороны из Одессы, которая будет переведена в 39-ю отдельную бригаду береговой обороны.

4 марта Министерство обороны России обнародовало данные о потерях украинских войск за сутки. Отмечалось, что ВСУ потеряли 1405 человек.

По словам бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, с начала специальной военной операции (СВО) погибли 1,5 млн украинцев. Он назвал это число «абсолютной катастрофой».

Ранее издание The Economist сообщило, что из-за приостановки военной помощи со стороны США в ВСУ увеличатся потери.