Украинские военные разрушили девятиэтажку в Угледаре, под завалами которой умирали люди. Об этом ТАСС рассказала эвакуированная из города беженка.

По словам женщины, солдаты ВСУ знали, что под обломками здания остались мирные граждане, однако помогать им они отказались. Местная жительница добавила, что люди несколько дней стонали и молили о помощи, но украинские боевики не обращали на это внимание.

Горожанка также рассказала, что на девятом этаже разрушенного дома можно было поймать связь. Эту информацию жители многоэтажки намеренно скрыли от украинских военных. Позже боевики узнали об этом. В качестве мести они решили разрушить дом.

«Они выстрелили в дом, он рухнул. Шесть человек тогда погибло, самому младшему — Глебу — было 16 лет, он туда игры ходил "качать". В итоге люди под завалами стонали несколько дней», — рассказала беженка.

Жители Угледара просили украинских солдат помочь убрать плиты рухнувшего здания, чтобы можно было спасти хотя бы минимум людей, но боевики проигнорировали просьбу.

3 октября стало известно, что ВС РФ полностью освободили Угледар. Город расположен в ДНР. Ранее сообщалось, что российская армия эвакуировала из него первую группу местных жителей.