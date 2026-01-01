«ВСУ точно знали, что там семьи»: Матвиенко призвала мир не оправдывать Киев за зверскую расправу в Хорлах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с резким осуждением атаки ВСУ на гостиницу и кафе в поселке Хорлы Херсонской области, произошедшей в новогоднюю ночь. Она также призвала мир одуматься и наказать Киев за бесчеловечную расправу.

В своем Telegram-канале Матвиенко охарактеризовала действия украинской стороны как проявление «цинизма и звериной жестокости».

«Нет оправданий цинизму и звериной жестокости киевской верхушки, принимающей решение об убийстве безоружных людей в праздничную новогоднюю ночь. Они точно знали, что там мирные отдыхающие, семьи с детьми, и атаковали осознанно», — написала политик.

Она выразила ожидание, что мировое сообщество и лидеры государств публично осудят этот инцидент, и пообещала, что государство окажет всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавших.

В своем заявлении спикер верхней палаты парламента также связала эту атаку с другими действиями украинских властей, такими как, по ее словам, гонения на веру, отмена традиционных праздников и поддержка нацизма.

По мнению Матвиенко, совокупность этих факторов «убеждает в правоте наших изначально заявленных требований и укрепляет нас в настрое на скорейшее достижение всех целей СВО».

Ранее сообщалось, что при ударе ВСУ дронами с зажигательной смесью по гостинице в Хорлах (Херсонская область), погибли 24 человека. Более 50 пострадали. Атаку осудили в Совфеде, также о трагедии жестко высказалась Маргарита Симоньян, призывающая к возмездию и наказанию виновных.