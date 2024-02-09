ВЦИОМ: большинство россиян доверяют президенту Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют больше 79% россиян, следует из опубликованных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

79,1% респондентов отметили, что доверяют действующему главе государства. Еще 77,1 опрошенных граждан одобряют ее.

Отмечается, что только 16,8% граждан России негативно относятся к деятельности Путина. 14,9% респондентов не доверяют работе российского президента.

Ведомство уточняет, что всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился с 29 января по 4 февраля 2023 года. В нем участвовали 1600 граждан возрастом от 18 лет. Исследование проводилось через телефонное интервью. Отмечается, что эксперты центра звонили по номерам, задействованным на территории РФ.

Ранее Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) также провел опрос среди граждан России о доверии к Путину. Его результаты показали, что 81% респондентов положительно оценивают деятельность главы государства. 80% жителей страны доверяют его работе.

Ранее мы сообщали, что американский предприниматель Илон Маск согласился со словами Владимира Путина о долларовой ошибке США.