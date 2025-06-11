Вучич ответил на обвинения в предательстве России после визита на саммит с Украиной

Александр Вучич в эфире национального украинского ТВ отверг обвинения в предательстве России, пояснив, почему поехал на саммит с участием Украины.

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал обвинения в предательстве России, прозвучавшие после его визита на саммит «Украина — Юго-Восточная Европа». Он напомнил, что присутствует на этом мероприятии уже в четвертый раз и вновь отказался подписывать итоговую декларацию, как и на предыдущих встречах.

По словам Вучича, Белград не изменил своей позиции и сохраняет принципиальный нейтралитет, несмотря на политическое давление. Он подчеркнул, что участие в саммите не означает поддержку антироссийских формулировок, и обратил внимание на то, что Украина не пригласила представителей Косово, что в Белграде расценили как жест уважения.

Президент отметил, что участие Сербии в международных диалогах важно для баланса интересов, однако при этом она не обязана соглашаться с итоговыми решениями.

Ранее Вучич на той же встрече предложил восстановить украинские города.