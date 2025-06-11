В Харькове вспыхнуло здание ТЦК

Вечером среды, 11 июня, в Харькове загорелось здание территориального центра комплектования (на Украине — аналоги военкоматы). Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, пожар произошел в здании ТЦК, которое находится в Новобаварском районе Харькова. Пока официальной информации о причине пожара нет, жители гадают, что возгорание могло случиться или из-за поджога, или же из-за попадания молнии. Также на данный момент нет никаких данных о том, имеются ли пострадавшие в результате инцидента.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Настоятеля монастыря УПЦ насильно мобилизовали на Украине и доставили в один из ТЦК.