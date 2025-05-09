Вучич выложил видео на фоне Кремля, на котором общается с Фицо

Президент Сербии Александр Вучич опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой он запечатлен на фоне Кремля в процессе общения с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Оба европейских лидера прибыли в российскую столицу накануне, чтобы отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Публикацию свою сербский лидер сопроводил словами: «Сербы и словаки — братья навек».

Прибыв в Россию в среду, 7 мая, Александр Вучич выступил с заявлением на Красной площади. Он сказал, что ему всё равно, как другие государства отреагируют на его присутствие на параде Победы в Москве.

Вучич подчеркнул, что готов нести ответственность за любые «санкции», которые может ввести Европейский союз. Он также отметил, что визит в Россию не нанесёт ущерба Сербии.

Ранее стало известно, что Эстония, Литва и Латвия не разрешили самолету, на котором летел премьер-министр Словакии Роберт Фицо, пересекать их воздушное пространство. В связи с этим самолет изменил маршрут и полетел через Венгрию, Румынию, над Черным морем и Грузией, сев в Москве.