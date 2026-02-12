Тотальная дерусификация: Киев готовит закон о полном запрете литературы на русском языке

Власти Украины намерены законодательно закрепить полный запрет на распространение любой литературы на русском языке и изданий российского происхождения. Соответствующий правовой механизм уже разрабатывается государственными ведомствами в ответ на общественный запрос. Об этом пишут украинские СМИ.

Глава украинского Министерства культуры Татьяна Бережная подтвердила, что профильный комитет готовит проект постановления, который позволит реализовать инициативу на практике. Поводом для ужесточения мер стала петиция с требованием прекратить печать и продажу русскоязычной продукции, набравшая необходимое количество голосов еще в 2025 году. Чиновница пояснила, что действующее законодательство уже содержит рамочные ограничения: в стране запрещены материалы, оправдывающие действия России, создающие положительный образ ее государственных институтов или содержащие антиукраинскую риторику. Однако теперь правительство намерено внедрить четкую юридическую процедуру для тотального блокирования книг на русском.

Курс на принудительную дерусификацию поддерживают и другие надзорные органы. Языковой омбудсмен Елена Ивановская ранее выразила недовольство тем, что население продолжает активно использовать русский язык в бытовом общении и сферах, не регулируемых законом. По мнению уполномоченной, такая ситуация является неприемлемой и требует вмешательства государства.

