Выбрали жертвенного ягненка: ЕС спешно решили объявить иранских Стражей революции террористами

Брюссель пошел на беспрецедентное обострение отношений с Тегераном, приняв решение, которое обсуждалось в европейских кулуарах месяцами. Главы внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС единогласно проголосовали за включение элитного военно-политического формирования Ирана — Корпуса стражей исламской революции — в официальный список террористических организаций.

О «решающем шаге» сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. В своем заявлении в соцсети X она подчеркнула значимость этого вердикта для европейской безопасности. Теперь в отношении КСИР и связанных с ним структур будут действовать максимально жесткие ограничения: заморозка всех активов на территории Евросоюза, запрет на въезд для функционеров и уголовное преследование за любое сотрудничество с организацией.

Такой шаг фактически ставит крест на попытках дипломатического диалога с силовым блоком Ирана и может спровоцировать зеркальные меры со стороны Тегерана, который традиционно рассматривает КСИР как официальную часть своих вооруженных сил, а не как военизированную группировку.

Ранее Израиль заявил об уничтожении иранской военной элиты.